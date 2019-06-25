Азмун принес "Зениту" победу над "Левски" в контрольном матче

На предсезонном сборе в Австрии футболисты санкт-петербургского "Зенита" провели контрольную встречу с болгарским клубом "Левски". Игра получилась малорезультативной. Команда Сергея Семака добилась победы со счетом 1:0.

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга с игры. Единственный мяч в этом матче был забит с пенальти. Автором победного гола стал иранский легионер сине-бело-голубых Сердар Азмун.

29 июня "Зенит" проведет сразу две контрольные встречи. Соперниками питерской команды станут венгерский "Гонвед" и сербская "Црвена Звезда".