Дело отравителя с Хохловской площади потянуло на новую статью

Растет ущерб и количество пострадавших в деле о серии краж и отравлений на Чистых прудах и Хохловской площади в Москве. Найдены еще трое пострадавших от рук задержанного Мурата Сабатова. Ущерб вырос с 80 до 140 тысяч рублей. Прибавилось и число статей, которые предъявляются задержанному.

26-летний уроженец Кабардино-Балкарии подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие вещества, пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее он подозревался в двух преступлениях, но был отпущен под подписку о невыезде. Сейчас он подозревается также по статье 158 Уголовного кодекса России ("Кража"). Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений, проводится поиск возможных соучастников преступлений.

Один из эпизодов преступной деятельности задержанного мужчины переквалифицирован на статью 162 Уголовного кодекса России ("Разбой").

Проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске у подозреваемого. Это сильнодействующие лекарственные средства — феназепам и клозапин, а также трамадол, пояснила Ирина Волк.

Мужчина подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие лекарства. После того, как они теряли сознания, то обчищал их карманы и забирал мобильные телефоны. Среди пострадавших оказалась и редактор онлайн-издания The Village Людмила Чижова. Почти месяц она провела в коме в реанимации после глотка газировки, предложенной ей Сабатовым.