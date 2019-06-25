Камерун обыграл Гвинею-Бисау в матче первого круга Кубка Африки по футболу

Сборная Камеруна с победы стартовала на групповой стадии этапа Кубка африканских наций-2019, который проходит в Египте. Команда Кларенса Зеедорфа оказалась сильнее футболистов Гвинеи-Бисау со счетом 2:0.

В первом тайме зрители забитых мячей не увидели. После перерыва счет на 66-й минуте матча открыл Банана Яя. На 69-й минуте Стефан Баокен увеличил преимущество "неукротимых львов".

Во втором туре сборная Камеруна, выступающая в группе F, сыграет с Ганой, а команда Гвинеи-Бисау сразится со футболистами Бенина.