Россия в ПАСЕ: список голосовавших "за" и "против"

В список стран, проголосовавших единогласно против возвращения России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), вошли Грузия, Литва, Латвия, Эстония и Украина, при этом "за" проголосовали Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино и Турция.

Об этом в своей русcкоязычной версии Instagram мировую общественность проинформировал телеканал RT.

Сообщается, что Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения проголосовали поровну – 50 на 50.

При этом большинство представителей Армении, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Германии, Хорватии, Италии, Молдавии, Нидерландов, Португалии и Словакии высказались за возращение России в ПАСЕ, тогда, как большая часть представителей Польши, Швеции и Великобритания — против.