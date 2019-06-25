Суд в Киеве отменил присвоение киевским проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о названии двух киевских проспектов (Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина) в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

По словам директора Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, полный текст с мотивацией будет через пять дней. После этого он подаст апелляцию, передает ТАСС.

Киевский городской совет переименовал проспекты в 2016 и 2017 годах. Они названы в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича – лидеров украинских националистов, сотрудничавших с Гитлером, воевавших против Красной армии и виновных в массовых убийствах поляков, евреев, украинцев и русских.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

В 1943 году вдалеке от линии фронта развернулась одна из самых крупных тыловых трагедий Второй мировой войны. На Волыни поляков, евреев, русских, армян рубили топорами, сжигали заживо, зверски пытали. Делали это не немецкие подразделения, а отряды Бандеры и Шухевича.

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