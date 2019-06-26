Новый рецепт пива от ученых: беспохмельное и с витаминами
Здоровый алкоголь бывает или нет? При неумеренном потреблении точно нет. А вот пиво без похмелья, как утверждают, — изобрели. Что думают по этому поводу врачи?
Алкоголь с витаминами и минералами, да еще и без похмелья. Российские ученые заявляют, что придумали новый рецепт пива. В основе этого напитка, после которого не болит голова – экстракт корня кудзу и водорослей хлорелла.
"Эти вещества обладают очень сильным антиоксидантным действием, антивозрастным, антиканцерогенным. Если мы их будем добавлять в пиво, то они будут уменьшать токсическое действие влияния алкоголя и, таким образом, делать пиво более здоровым", — говорит Елена Ковалева, профессор кафедры технологии органического синтеза Уральского федерального университета.
Специалисты уверены, что алкоголь, независимо от взаимодействия с какими бы то ни было компонентами, здоровым не назовешь.
"Насколько проверены на человеке вещества в добавке к алкоголю? Таких материалов я не видел. Возможно, где-то отчасти зная, что у этого растения содержатся такие вещества, но не особо применяя их на практике, люди совершают маркетинговый ход, чтобы довольно удачно продать свой конечный продукт", — говорит Виталий Алёнкин, куратор тропических растений ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
Но ученые лаборатории Уральского федерального университета все же нацелены на результат. Исследования только начали, и какого эффекта удастся достичь, пока не знают. Специалистам предстоит подобрать необходимый температурный режим и другие условия при производстве, чтобы изменить свойства дрожжей.
Тем временем производители напитка не верят в успех этой идеи. Да и дело здесь, говорят, совершенно в другом — не в научном подходе
"Самое главное, что не нужно пить алкогольных напитков в том количестве, которое может в принципе вызвать у вас похмелье, — говорит пивовар Павел Ольшанский. — Если мы говорим про качественное пиво, то его как правило и не пьют ведрами. Его пьют для того, чтобы ощутить вкус. Какое бы вкусное пиво или вино ни было, все равно там содержится алкоголь, а алкоголь для организма вреден".
О вреде даже небольших доз алкоголя регулярно говорят ученые и медики со всего мира. Однако потребителей это мало беспокоит.
Год назад ученые Кембриджского университета и специалисты Британского фонда сердца определили допустимую дозу алкоголя, которая не нанесет вреда здоровью — 100 граммов чистого спирта в неделю. В переводе на алкогольные напитки — это примерно пять кружек пива или чуть больше бутылки вина.
"Последние несколько лет мы изучали нейрологическое действие спиртного, — рассказывает Дэвид Натт, профессор нейропсихофармакологии имперского колледжа Лондона. — И я думаю, сейчас мы достаточно знаем о взаимодействии алкоголя и мозга, чтобы имитировать его воздействие. Я знаю, как расслабить человека, вызвать чувство счастья, улучшить социальные навыки, дав ему нечто, что имитирует алкоголь. Я могу создать препарат, который это сделает. Он не повредит организму, и для него будет антидот. Вы сможете протрезветь от одной единственной таблетки".
Впрочем, ни инновационный препарат, ни рецепт пива своей действенности на деле пока не показали. Чтобы напитки нового поколения поступили в продажу, необходимы испытания и подтверждение безопасности продукта.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Как действовал московский отравитель. Подробности
- Арашукову нашли замену в Совете Федерации
- Падение грузинского лари
- Украина в ярости из-за возвращения РФ в ПАСЕ
- Кадыров одобрил решение Евкурова
Самое читаемое
-
Врачи: отравление Алибасова - "абсолютная липа"
- Гафт рассказал, на кого никогда не напишет эпиграмму
- Бурейский оползень вошел в десятку крупнейших мировых катаклизмов
- В Питере пес спас новорожденную малышку. Видео
- Ядовитые черные вдовы пришли в Подмосковье убивать людей
Телеканал "Россия"
-
"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он
- Ради спасения матери девушка готова продать свою почку
- Вышел трейлер романтического фильма "Серебряные коньки"
- Судьба Анжелики Агурбаш. "Я развелась, чтобы не быть рабыней"
Вести.Экономика
-
Большая ошибка Запада на Ближнем Востоке
- Топ-5 лучших олимпийских городов
- США применили новые санкции против властей Ирана
- Котировки золота обновили максимум с 2013 года
- Прогноз: хотя бы нефть напомнит G20 о судьбе основателя WikiLeaks
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов
- Bitcoin опять стоит $10 000. Почему?
- Honor и Huawei, которым достанется новый Android: список
- Vivo обещает зарядить смартфон за 13 минут
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Что почем? Самый доступный дизель в России
- Секреты кончились: новый Land Rover Defender "спалился" без камуфляжа
- Правительство не намерено более замораживать цены на бензин
- Cadillac обнародовал российские цены на большой седан CT6
Недвижимость
-
Землю с мусором и травой могут изъять
- Поликлиникам присвоят звезды, как отелям
- Мужчина замуровал вход в квартиру, которую продали за долги
- Подводные камни: что прячется за большой скидкой на квартиру
- Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле
- Найдены самые дешевые съемные квартиры в Москве
Вести.Медицина
-
Болит живот? Хорошо, если это не 30-сантиметровый червь
- Бутерброды привели к вспышке листериоза и смерти людей
- Как снять зуд от укусов насекомых: 4 простых и эффективных домашних средства
- Женщины лучше помнят лица, а мужчины - маршруты
- Почему люди отказываются от секса и так ли он вообще нам нужен
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Грабитель с газировкой охотился на своих жертв на Хохловке и Чистых прудах
- Скандальный хостел на улице Писцовой закрыт и опечатан на три месяца
- Угроза жизни: о чем нужно помнить, садясь на гидроцикл
- За взлом системы электронного голосования в Москве обещают полтора миллиона
- Ушла из жизни актриса Алла Покровская
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке