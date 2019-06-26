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26 июня 201900:56 Дмитрий Горн

Новый рецепт пива от ученых: беспохмельное и с витаминами

Новый рецепт пива от ученых: беспохмельное и с витаминами

Здоровый алкоголь бывает или нет? При неумеренном потреблении точно нет. А вот пиво без похмелья, как утверждают, — изобрели. Что думают по этому поводу врачи?

Алкоголь с витаминами и минералами, да еще и без похмелья. Российские ученые заявляют, что придумали новый рецепт пива. В основе этого напитка, после которого не болит голова – экстракт корня кудзу и водорослей хлорелла.

"Эти вещества обладают очень сильным антиоксидантным действием, антивозрастным, антиканцерогенным. Если мы их будем добавлять в пиво, то они будут уменьшать токсическое действие влияния алкоголя и, таким образом, делать пиво более здоровым", — говорит Елена Ковалева, профессор кафедры технологии органического синтеза Уральского федерального университета.

Специалисты уверены, что алкоголь, независимо от взаимодействия с какими бы то ни было компонентами, здоровым не назовешь.

"Насколько проверены на человеке вещества в добавке к алкоголю? Таких материалов я не видел. Возможно, где-то отчасти зная, что у этого растения содержатся такие вещества, но не особо применяя их на практике, люди совершают маркетинговый ход, чтобы довольно удачно продать свой конечный продукт", — говорит Виталий Алёнкин, куратор тропических растений ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

Но ученые лаборатории Уральского федерального университета все же нацелены на результат. Исследования только начали, и какого эффекта удастся достичь, пока не знают. Специалистам предстоит подобрать необходимый температурный режим и другие условия при производстве, чтобы изменить свойства дрожжей.

Тем временем производители напитка не верят в успех этой идеи. Да и дело здесь, говорят, совершенно в другом — не в научном подходе

"Самое главное, что не нужно пить алкогольных напитков в том количестве, которое может в принципе вызвать у вас похмелье, — говорит пивовар Павел Ольшанский. — Если мы говорим про качественное пиво, то его как правило и не пьют ведрами. Его пьют для того, чтобы ощутить вкус. Какое бы вкусное пиво или вино ни было, все равно там содержится алкоголь, а алкоголь для организма вреден".

О вреде даже небольших доз алкоголя регулярно говорят ученые и медики со всего мира. Однако потребителей это мало беспокоит.

Год назад ученые Кембриджского университета и специалисты Британского фонда сердца определили допустимую дозу алкоголя, которая не нанесет вреда здоровью — 100 граммов чистого спирта в неделю. В переводе на алкогольные напитки — это примерно пять кружек пива или чуть больше бутылки вина.

"Последние несколько лет мы изучали нейрологическое действие спиртного, — рассказывает Дэвид Натт, профессор нейропсихофармакологии имперского колледжа Лондона. — И я думаю, сейчас мы достаточно знаем о взаимодействии алкоголя и мозга, чтобы имитировать его воздействие. Я знаю, как расслабить человека, вызвать чувство счастья, улучшить социальные навыки, дав ему нечто, что имитирует алкоголь. Я могу создать препарат, который это сделает. Он не повредит организму, и для него будет антидот. Вы сможете протрезветь от одной единственной таблетки".

Впрочем, ни инновационный препарат, ни рецепт пива своей действенности на деле пока не показали. Чтобы напитки нового поколения поступили в продажу, необходимы испытания и подтверждение безопасности продукта.

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