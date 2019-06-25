Александрова пробилась в третий круг теннисного турнира в Истбурне

Российская теннисистка Екатерина Александрова сумела одолеть во втором круге турнира в Истбурне швейцарку Белинду Бенчич и пройти в следующий раунд. Россиянка, посеянная под десятым номером, обыграла соперницу со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. В следующем круге Александрова встретится с латвийкой Еленой Остапенко. Победительница этого матча выйдет в четвертьфинал турнира.

Призовой фонд соревнований в Истбурне составляет почти один миллион долларов.