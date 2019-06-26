США выделят Украине деньги на строительство хранилищ для взрывчатых веществ

США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает помощь США в складировании боеприпасов. Украине будет выделено на эти цели четыре миллиона долларов.

Как говорится в пресс-релизе госдепартамента США, предусмотрено выделение четырех миллионов долларов на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение последующих двух лет.

Всего в 2004-2018 годах США выделили 40 миллионов долларов на складирование и уничтожение оружия и боеприпасов на Украине, оставшихся со времен Советского Союза, сообщает РИА Новости.

На Украине в последние годы произошло несколько крупных пожаров на складах боеприпасов. Как заявил в октябре 2018 года депутат Верховной рады Сергей Пашинский, на складах сгорело боеприпасов на сумму свыше двух миллиардов долларов.

Самый яркий пример – Балаклея в Харьковской области. 23 марта 2017 года там загорелся ракетно-артиллерийский арсенал, где хранилось до 150 тонн боеприпасов. Они взрывались до 28 марта. В итоге погибла одна женщина, пять человек получили ранения. Из опасной зоны пришлось эвакуировать 20 тысяч местных жителей.

Последний пожар был в октябре прошлого года в Черниговской области.