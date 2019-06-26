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26 июня 201901:25

65 лет Россия лидер мировой атомной энергетики

Павел Быков

65 лет назад – 26 июня 1954 года – началась эра мировой атомной энергетики.

В этот день начала работу первая в истории АЭС — Обнинская. С тех пор Россия лидер в этой отрасли.

По данным МАГАТЭ, в настоящее время в мире действуют почти четыре с половиной сотни атомных энергоблоков, более 50 строятся. И Россия также занимает лидирующие позиции в области строительства новых АЭС.

Строительство АЭС дает мощный толчок к развитию национальных экономик в той или иной стране, способствует развитию науки, образования, медицины.

Россия – единственная страна на данный момент, способная обеспечить полный цикл "жизни" атомных станций – от проектирования АЭС до вывода станций из эксплуатации.

Российские атомщики добились признания мирового первенства и в разработке технологий атомной энергетики будущего.

Год назад Росатом принял новую стратегию развития отечественной атомной энергетики: обозначен переход к двухкомпонентной ядерной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла. Примечательно, что инфраструктура для реализации этой схемы есть только в России.

Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, который решает задачи обеспечения национального присутствия в Арктике.

Завершено строительство и подготовка к началу эксплуатации первого в мире плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов". Уже этой осенью плавучий энергоблок отбуксируют в порт города Певека на Чукотке, где в составе плавучей атомной теплоэлектростанции он заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

"Плавучим атомом" активно интересуются страны Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Росатом разрабатывает проект плавучего энергоблока, который будет мощнее, но при этом меньше по размерам.

Из ближайших планов Росатома – переход к реализации идеи создания наземных атомных блоков малой мощности — мини-АЭС.

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