Вахтанг Кикабидзе: мне трудно проанализировать, что сейчас у нас происходит

В интервью газете "Московский комсомолец" любимый многими россиянами грузинский артист Вахтанг Кикабидзе высказал свое мнение по поводу происходящего в последние дни между двумя странами.

"Мне трудно проанализировать, что сейчас у нас происходит. Они получили то, что заслужили, — я имею в виду правительство".

Кикабидзе не скрывал, что в настоящее время поддерживает оппозицию. По его мнению, грузинское правительство совершенно не думает о благополучии своего народа, что и демонстрирует все последние дни.

По мнению артиста, ограничения в перелетах между двумя странами отрицательно скажутся только на российских туристах.

"Это их так наказывают. А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?"

Кикабидзе предположил, что грузинское правительство могло целенаправленно спровоцировать конфликт, заметив, что в истории страны еще никогда не было такого, чтобы российский политик оказался в парламенте Грузии.

После войны в Южной Осетии и признания Российской Федерацией независимости этой республики и Абхазии Вахтанг Кикабидзе отказался выступать в России. С 2008 года он не приезжает с выступлениями, не снимается в российском кино, старается не общаться с российскими СМИ. Также он отказался от врученного президентом России Дмитрием Медведевым ордена Дружбы народов в июле 2008 года, уточнив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами.