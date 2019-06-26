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26 июня 201904:30

Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

EPA

Два конгрессмена США предложили поправку к военному бюджету, которая не позволит президенту Дональду Трампу начать военную операцию против Ирана.

"На прошлой неделе мы видели, что президент Трамп был всего в нескольких минутах от удара по Ирану и втягивания США в еще одну войну на Ближнем Востоке стоимостью в триллион долларов", — сообщили конгрессмены (один из них демократ, а другой – республиканец), добавив, что такие вопросы должен решать конгресс.

По их словам, бесцельные, неконституционные, бесконечные войны на Ближнем Востоке ослабляют, а не укрепляют Америку.

Трамп ранее заявил, что одобрил удар по Ирану в отместку за сбитый разведывательный беспилотник США (Америка настаивает, что он находился в международном воздушном пространстве, а Тегеран говорит, что дрон пересек границу Ирана), но в последний момент передумал и отменил приказ.

По мнению израильского эксперта Якова Кедми (бывший дипломат и руководитель одной из спецслужб), чтобы воевать с Ираном, необходимо, во-первых, согласие Пентагона, который не хочет воевать с Ираном. Потому что это, по их оценке, бесперспективно, неэффективно и может обойтись очень дорого. Хотя, в то же время отметил эксперт, количество погибших при бомбёжке – это последнее, что когда-либо интересовало американских президентов.

Во-вторых, Трамп применяет свою обычную тактику – довести страх у противника на переговорах до такой степени, чтобы он был более покладистым. Но Трамп с самого начала сказал, что его цель – заключить новое ядерное соглашение с Ираном, отличное от того, что написано.

"Я не удивлюсь, если это перейдет в пылкий роман с обменом любовными письмами, как с Ким Чен Ыном", — отметил Яков Кедми в программе "От трех до пяти" на радио Вести FM от 25 июня.

А в программе "Полный контакт" от 25 июня директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров сказал, что это уже не первый случай, когда иранцы показывали свои возможности по американским беспилотникам.

"В 2011 году иранцы, действуя силами своего, отечественного РЭБа (радиоэлектронной борьбы), посадили на своей территории очень серьезный американский беспилотник, разобрали, а потом на его базе создали своё", — сказал эксперт.

По его словам, за последние годы они создали несколько типов средств ПВО, способных в какой-то мере конкурировать с современными системами.

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