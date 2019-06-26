Конкурс имени Чайковского бьет свои же рекорды

Трансляции легендарного музыкального состязания собрали на канале tch16.medici.tv более 10 миллионов, превысив свои же показатели четырехлетней давности (как и Олимпийские игры, с которыми часто сравнивают конкурс, он проходит раз в четыре года).

Самый большой интерес, самое большое количество интернет-слушателей — из России, США и Японии. Кроме этих стран, за международным состязанием следят поклонники классической музыки из 176 стран.

Как передает пресс-служба конкурса, наибольший интерес вызывают пианисты – их конкурсные прослушивания I и II туров посмотрели 4,7 миллионов раз (1,4 миллиона онлайн и 3,3 миллиона просмотров в записи). Скрипачи собрали порядка 1,5 миллионов просмотров за 5 конкурсных дней (370 000 онлайн и 1,1 миллион просмотров в записи).

XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. III тур по специальностям "фортепиано", "скрипка" и "виолончель" начнется 25 июня, по специальностям "сольное пение", "деревянные духовые инструменты" – 27 июня. 25 июня состоится II тур по специальности "медные духовые инструменты", III тур – также 27 июня.

Имена победителей по всем шести специальностям будут объявлены по завершении конкурсных прослушиваний 27 июня.