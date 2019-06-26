15 российских университетов в Шанхайском рейтинге лучших вузов мира

15 российских университетов вошли в Шанхайский рейтинг лучших вузов мира.

Учебные заведения в нем ранжируются по 54-м предметным категориям, среди которых "Физика", "Математика", Нанонауки и нанотехнологии" и многие другие.

Наши российские ВУЗы представлены в 27 предметных категориях рейтинга, а лидером стал МГУ — 16 категорий, сообщает "Россия 24".

На втором месте — Новосибирский государственный университет, на третьем — Высшая школа экономики и Санкт-Петербургский государственный университет.

Всего в этом году в предметном рейтинге рассматривались более чем 4000 университетов.