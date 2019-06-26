26 июня 201905:53
На Камчатке произошло два сильных землетрясения и сотня повторных толчков
Более ста повторных толчков зафиксировали на Камчатке после сильного землетрясения. Оно произошло во вторник.
Зарегистрированная магнитуда толчков — более шести с половиной. Жители города Усть-Камчатск рассказывают, что во время землетрясения в домах раскачивались люстры и шкафы, звенела посуда. Многим пришлось покинуть свои дома.
По предварительной информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших, а также серьезных разрушений в результате землетрясения нет, передает "Россия 24".
Уже в среду произошло второе за сутки сильное землетрясение; магнитуда составила более 6.
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