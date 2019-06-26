На Камчатке произошло два сильных землетрясения и сотня повторных толчков

Более ста повторных толчков зафиксировали на Камчатке после сильного землетрясения. Оно произошло во вторник.

Зарегистрированная магнитуда толчков — более шести с половиной. Жители города Усть-Камчатск рассказывают, что во время землетрясения в домах раскачивались люстры и шкафы, звенела посуда. Многим пришлось покинуть свои дома.

По предварительной информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших, а также серьезных разрушений в результате землетрясения нет, передает "Россия 24".

Уже в среду произошло второе за сутки сильное землетрясение; магнитуда составила более 6.