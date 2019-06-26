Глава иранского МИД Джавад Зариф обвинил Джона Болтона в развязывании войны

Глава иранского МИД Джавад Зариф обвинил советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в заговоре с целью развязывания войны.

Такое громкое заявление Зариф опубликовал у себя в Твиттере. Как аргумент он привел статью Болтона, написанную им для National Review в 2017 году, передает "Россия 24". В ней говорится, что Иран откажется от дальнейших переговоров после отмены действующего соглашения, а значит Исламскую республику будет легко обвинить в эскалации. Однако, по словам Джавада Зарифа, "Иран никогда не покидал стол переговоров".

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп издал указ о выходе из соглашения, согласно которому Иран обязался ограничить ядерную программу в обмен на снятие экономических санкций.