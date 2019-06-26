Вверх тормашками: пьяный британский офицер застрял в дымоходе

Пилот британского военно-морского флота провел шесть часов вверх ногами в камине – и все ради бесплатной выпивки. Как сообщает издание "Сан", и без того пьяный мужчина решил пройти испытание для новобранцев.

Оказывается, новичкам Королевского флота традиционно предлагают залезть в дымоход, а потом угощают алкоголем. Новоиспеченный пилот застрял в дымоходе, и сослуживцам пришлось вызвать спасателей. Понесет ли он наказание – неизвестно.

Весной семерых британских моряков отстранили от секретной операции, когда после бурной вечеринки они не прошли тест на наркотики, передает телеканал "Россия 24".