Американский суд поддержал миллиардера Рыболовлева в его иске к Sotheby's

Федеральный суд Нью-Йорка встал на сторону российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева в его процессе против аукционного дома Sotheby's.

Судья отклонил запрос аукционного дома остановить рассмотрение иска, который был подан в 2018 году.

Рыболовлев и его юристы утверждают, что Sotheby's помогал арт-дилеру Иву Бувье, который год за годом продавал коллекционеру предметы искусства по завышенным ценам, с общим ущербом в миллиард долларов. Подобные иски рассматриваются как минимум в пяти странах, в частности, в Швейцарии.

Вместе с тем, это еще не победа Рыболовлева. Американский судья счел, что как раз в США, то есть в домашней для Sotheby's юрисдикции, аукционный дом имеет шансы защитить свою позицию.