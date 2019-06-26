Буффон готовится к возвращению в "Ювентус"

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон в текущее трансферное окно может вернуться в туринский "Ювентус". 41-летний футболист находится на данный момент без клуба.



"Буффон готов вернуться в "Ювентус"! Скоро Джиджи подпишет контракт, — сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, слова которого приводит Чемпионат.Com. — В следующем сезоне он будет дублёром Войцеха Щенсны".



Напомним, что предыдущий сезон Буффон провёл в "Пари Сен-Жермен". Туда он перешёл летом 2018 года как раз из "Ювентуса", за который ранее выступал на протяжении 17 лет.



Вместе с "Юве" Буффон становился девятикратным чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны, и пять раз — национальной Суперкубок. В "Париже" итальянец единожды стал чемпионом Франции.