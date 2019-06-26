Шедевр Караваджо продали до начала торгов

Картина "Юдифь и Олоферн" Микеланджело да Караваджо продана до начала аукциона, который должен был состояться 27 июня в Тулузе.

Представитель аукционного дома Labarbe отказался назвать ТАСС дату, а также сумму, за которую был приобретен шедевр. Информация о новом владельце картины не разглашается. Известно только, что полотно отправится за границу. До начала торгов оно оценивалось с сумму от 100 до 150 миллионов евро.

Караваджо сделал два экземпляра картины. Один из них хранится в галерее римского Палаццо Барберини. Второй считался утерянным 400 лет. Но в 2014 году картина была найдена на чердаке старого дома в Тулузе. Эксперты подтвердили ее подлинность.