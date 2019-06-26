Хорошавин отправился в колонию

Экс-главу Сахалинской области Александра Хорошавина отправили в колонию строгого режима.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСИН России по региону, Хорошавин был этапирован 24 июня. Отбывать срок он будет в колонии в Хабаровском крае.

Хорошавин был арестован в марте 2015 года. Тогда он удивил следователей своими богатствами: четыре квартиры в столичном регионе, шесть автомобилей, драгоценности, миллиард рублей наличными в разных валютах и даже ручка за 36 миллионов рублей.

В феврале 2018 года он был признан виновным во взятках и приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Его подельнику региональному вице-премьеру Сергею Карепкину дали восемь лет, а экс-советнику Андрею Икрамову – 9,5 лет.

Кроме того, Хорошавин является фигурантов еще одного дела — по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска.