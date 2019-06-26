Давид Сильва: предстоящий сезон станет для меня последним в "МанСити"

Испанский футболист "Манчестер Сити" Давид Сильва сообщил, что предстоящий сезон станет для него последним в футболке "горожан". Испанец признался, что руководство клуба хотело оставить игрока на два года, но он захотел остаться на один.

"Этот сезон будет последним для меня, десять лет выступлений вполне достаточно, — приводит слова Сильвы Спорт24.Ru со ссылкой на Daily Mail. – Изначально клуб говорил о двух годах, но я принял решение остаться на один. Я закончу спустя десять лет в "Сити" и это будет завершенный цикл. Хорошая круглая дата. Я хочу проводить больше времени с семьей".

Напомним, что Сильва выступает за "Манчесетр Сити" с 2010 года, когда перешел из испанской "Валенсии". За время выступлений в составе "горожан" он сыграл за клуб 396 матчей, поразил ворота соперников 71 раз, отдал 129 результативных передач.

В "МанСити" его коллекция трофеев пополнилась четырьмя титулами чемпиона Англии, двумя медалями за победу в Кубке страны и еще четырьмя – за выигрыш Кубка английской лиги.