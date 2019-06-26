Новые стандарты развития территорий опробуют на Воронежской и Оренбургской областях

Воронежскую и Оренбургскую области выбрали в качестве пилотных регионов для тестирования нового стандарта по комплексному развитию территорий. Эту тему обсудили на заседании Совета при председателе Государственной думы по развитию городских территорий и общественных пространств, сообщает ГТРК "Воронеж". В разработке стандартов приняли участие Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, институт "Стрелка", корпорация "Дом.РФ". С большой долей вероятности он будет утвержден уже до конца этого года.

В рамках заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости пересмотра концепции развития городов. Его идею поддержал бизнес-партнер Алексей Муратов. По мнению Володина, стандарты типовой застройки, которые сформировались еще во времена СССР, сегодня тормозят социально-экономическое развитие городов. И для повышения индекса качества массового жилья и городской среды необходимо вводить новые. Председатель Госдумы отметил, что в любом районе должно быть все необходимое для комфорта жителей. Но стандарты должны оставаться гибкими, отметили участники заседания.

"В современном мире все меняется очень быстро. Это касается и технологий, и предпочтений, и стиля жизни. Наша задача — следовать этим изменениям с наименьшим временным разрывом. Сейчас мы отстаем по многим параметрам отстаем на десятилетия только потому, что введение новых норм требует большого количества усилий", — прокомментировал Алексей Муратов.

Когда специалисты завершат юридическую работу над новыми нормативами градостроения, они будут опробованы на практике в двух регионах страны – Оренбургской и Воронежской областях.

"Чем быстрее мы превратим новые стандарты в нормативы, тем скорее вся эта система заработает в полную силу", — заявил глава департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.