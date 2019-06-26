Колумбиец Барриос из "Зенита" – лучший распасовщик Кубка Америки

Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной Колумбии по футболу Вильмар Барриос назван лучшим распасовщиком по итогам группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Точность передач колумбийца составила 95,6 процента.

Своими выступлениями Барриос помог своей команде одержать три победы из трех на групповой стадии, поочередно обыграв Аргентину (2:0), Катар (1:0) и Парагвай (1:0), и выйти в плей-офф с первого места. Колумбия стала единственной командой Кубка Америки, набравшая максимальные девять очков.

Теперь в 1/4 финала турнира колумбийские футболисты оспорят путевку в полуфинал с командой Чили. Встреча состоится 29 июня.

Пока Барриос выступает на Кубке Америки, "Зенит" готовится к новому сезону. Команда из Санкт-Петербурга находится на тренировочном сборе в Австрии и провела первый контрольный матч. Сине-бело-голубые сыграли с болгарским клубом "Левски" и одержали минимальную победу благодаря точному удару с пенальти Сердара Азмуна.