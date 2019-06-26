Морскому порту Диксон присвоили статус международного

Морской порт Диксон открыли для иностранных кораблей. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоению ему международного статуса, сообщает ГТРК "Красноярск". Такое решение направлено в первую очередь на увеличение грузопотока по Северному морскому пути (в соответствии с майским указом Владимира Путина он должен увеличиться в 10 раз к 2025 году) и создание новых перевалочных мощностей.

Проект развития Диксона также предполагает создание терминала для погрузки на морские суда угля, добываемого на Сырадасайском угольном месторождении. Кроме того, здесь планируют построить угольный терминал и терминал для отгрузки нефти с Пайяхского и и Северо-Пайяхского месторождений.

Напомним, арктический порт Диксон расположен на побережье Карского моря, в поселке Диксон Красноярского края. Период летней навигации здесь продолжается с июня по октябрь.