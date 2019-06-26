Названы страны, поддержавшие возвращение России в ПАСЕ

Парламентская ассамблея совета Европы рассмотрит вопрос о полномочиях российской делегации. Дискуссия покажет продолжится диалог Москвы с ПАСЕ или вновь прервется.

Накануне в ПАСЕ состоялось голосование по поводу возвращения российской делегации. Однозначно на стороне Москвы выступили 12 государств, сообщает "Россия 24". Это Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Еще 11 стран поддержали резолюцию большинством голосов. Это Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.

Весьма предсказуемо единогласно против возвращения российской делегации высказались Эстония, Литва, Латвия, Грузия и Украина. Большинство депутатов польской, шведской и британской делегаций тоже проголосовали против. Поровну разделились голоса делегатов из Финляндии, Дании, Лихтенштейна, Румынии. И единственный депутат, представляющий Словению, воздержался от голосования.



25 июня российская делегация вернулась в зал заседаний ПАСЕ после нескольких лет отсутствия. Это произошло после того, как ассамблея приняла резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии. Она гарантирует национальным делегациям три ключевых права — быть представленными в ассамблее, голосовать и выступать. Однако решение было опротестовано группой депутатов из Грузии, Украины и Прибалтики. После этого председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье поручила составить отдельный доклад по полномочиям.

В случае, если события в ПАСЕ будут развиваться по негативному сценарию и полномочия России будут ущемлены, делегация РФ покинет Страсбург. Это условие неоднократно подчеркивалось руководством Федерального Собрания и делегации, напоминает ТАСС.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что полномочия невозможно разделить основные и второстепенные, поэтому "российская делегация не намерена терпеть "никакого ущерба для полномочий".

Москва неоднократно заявила, что будет платить взносы в бюджет ПАСЕ только восстановления всех полномочий. РФ — один из крупнейших плательщиков, чей ежегодный взнос составлял около 30 миллионов евро.