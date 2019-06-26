На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области​​​.

Как сообщает РИА Новости, мужчина оставил комментарий под видеороликом в соцсети. Лингвистическая экспертиза признала его высказывание гомофобным. Мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей.