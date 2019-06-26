Глава UFC: не вижу проблем, если Макгрегор посетит бой Хабиба и Порье

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт признался, что не видит преград для того, чтобы ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор посетил бой действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

"Конор может приехать в Абу-Даби и появиться на поединке Хабиба с Порье, — сказал Уайт, слова которого приводит Евроспорт.Ru со ссылкой на ESPN. – Но он не говорил мне, приедет ли он на турнир".

"Я искренне верю, что люди на Ближнем Востоке любят Конора. Да, они серьезнее воспринимают слова. Но Хабиб выиграл тот поединок, несмотря на весь трешток. Они искренне не любят друг друга, но это часть бизнеса. Не думаю, что появление Конора в Абу-Даби вызовет проблемы на культурной почве. Я не вижу их".

Напомним, что бой Хабиба Нурмагомедова против американца Дастина Порье состоится седьмого сентября в Абу-Даби в рамках UFC 242.