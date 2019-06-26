Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочии российской делегации, которые накануне были опротестованы по инициативе украинских и грузинских депутатов.

"Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены", — сообщает ТАСС.

В ночь на 25 июня после долгого обсуждения ПАСЕ приняла резолюцию, гласящую, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. После этого Россия была приглашена участвовать в июньской сессии. Делегация РФ подала заявку на подтверждение своих полномочий.

Однако затем ряд представителей оспорил полномочия России, после чего по регламенту комитеты по правилам, регламенту и мониторингу должны подготовить доклад по этому вопросу.

Между тем, глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой накануне сообщил, что если события в ПАСЕ будут развиваться по негативному сценарию, и полномочия России будут ущемлены, делегация РФ покинет Страсбург.