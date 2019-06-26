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26 июня 201910:23

Парусный спорт. Участники Nord Stream Race отправились в Стокгольм

Виктор Хрущев

Пять команд-участниц традиционной регаты Nord Stream Race 2019 продолжают свой путь от берегов Германии к Санкт-Петербургу. Накануне вечером яхтсмены сразу после серии прибрежных гонок вышли в открытое море на второй оффшорный этап между столицами Дании и Швеции. Лидирует российский экипаж.

Представители московского яхт-клуба, выступающие под маркой "Левиафан" отлично взяли старт во вторник, 25 июня, с первых метров возглавив гонку Копенгаген – Стокгольм. Это самый длинный участок маршрута, когда в пути спортсменам придется находиться двое суток плюс минус часы, в зависимости от силы попутного ветра.

Обозреватель Вестей.Ru поговорил перед стартом с одним из опытнейших наших яхтсменов Михаилом Шереметьевым. "Да, этап самый длинный и наверняка станет самым сложным, — сказал Михаил. — Тем более в Копенгагене у нас в составе команды произошли некоторые изменения – прибыло четверо новых яхтсменов".

Однако, последний факт, по словам Шереметьева, не станет проблемой. Во-первых, новички – достаточной искушенные спортсмены с опытом как раз оффшорных гонок. А во-вторых, ротация кадров стала хорошей традицией регаты Nord Stream Race, когда во всех командах участники сменяют друг друга и для того, чтобы изменить ход борьбы, и просто чтобы дать своим партнерам по яхт-клубу шанс поучаствовать в гонке.

Правда, Михаил Шереметьев посетовал на не слишком утешительный прогноз погоды: "Есть ощущение, что гонка до берегов Швеции не будет быстрой – ожидаем, что придется идти галсами, чтобы ловить ветер. Но, как говорится, условия для всех одинаковые, будем надеяться, что скажется опыт нашей команды".

Интересно, что победу на самом длинном переходе Nord Stream Race 2019 лучшая яхта получит ровно столько очков, сколько и за успех на двух или трех прибрежных гонках, которые проходят в каждом городе регаты. Михаил отметил, что это не вполне справедливо по-спортивному, однако также философски заметил, что условия были ясны еще до старта и о них знают все участники, так что никому такая схема начисления баллов преимущества не дает.

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