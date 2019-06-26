Скончался бывший гитарист "Песняров"

В Белоруссии трагически погиб экс-гитарист ансамбля "Песняры" Аркадий Ивановский. По данным агентства БелТА, музыкант утонул 24 июня. Ему было 59 лет.

Ивановский работал в ансамбле с 1996 года. После раскола группы он не примкнул к новому ансамблю "Белорусские песняры" и остался в коллективе Владимира Мулявина.

В последние годы работал в Минском институте современных знаний им. Широкова на кафедре художественного творчества и продюсерства, занимался джазовыми проектами.