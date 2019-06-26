После взрывов в Арысе пропали без вести более 350 человек

Число жертв взрывов в казахском Арысе увеличилось до трех — в больнице скончался получивший тяжелые ранения военнослужащий Абдикул Ахметов, сообщил замглавы Минобороны республики Тимур Дандыбаев. Жители города продолжают выкладывать видео страшной канонады, по итогам которой более 350 человек числятся пропавшими без вести.

Утром 24 июня на крупном складе боеприпасов произошел пожар, после которого начались взрывы. До сих точно не установлено, сколько всего снарядов сдетонировало, по предположениям экспертов военного ведомства, таковых было 40-50.

"Расстояние разлета артиллерийских и гранатометных выстрелов не более 200 метров, то есть в пределах воинской части. Единственное, что реактивные заряды вылетали до 20 километров, но при этом они не были сдетонированы и разлетались, как болванка", — пояснил чиновник.

Одна из таких болванок рухнула на легковушку на выезде из города, в результате ее водитель скончался на месте, став первой жертвой ЧП. Спустя несколько часов рядом с воинской частью обнаружили тело военнослужащего, получившего смертельное ранение при попытке укрыться в домах.

Жителей 45-тысячного города спешно эвакуировали, большая их часть размещена в Шымкенте. По последним данным, которые приводит Nur.kz со ссылкой на службу пожаротушения, пропавшими без вести числятся свыше 350 человек. За прошедшие дни удалось найти только трех жителей, которые самостоятельно уехали к родственникам.

В настоящее время в больницах Шымкента остаются 45 человек, более 10 — в тяжелом состоянии. Во время "обстрела" пострадали 7,6 тысячи домов, то есть 80% городских зданий. Количество уничтоженных машин никто даже не считал.

Саперы уже обнаружили на улицах и в зданиях свыше 70 неразорвавшихся снарядов, которые хранились на заложенном еще при Сталине складе боеприпасов. Первоначально он располагался на удалении от поселка, но со временем Арыс разросся и превратился в город, а его границы фактически примыкали к опасному хранилищу.