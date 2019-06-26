"В последний путь"? Красноярские выпускники получили торт с надгробиями

В Красноярске выпускников одной из школ решили поздравить с окончанием школы и вступлением во взрослую жизнь очень оригинальным образом.

Им преподнесли торт в виде надгробий. Фото кулинарного шедевра появилось в группе "Типичный Красноярск. Столица Сибири" в соцсети "ВКонтакте" и вызвало бурное обсуждение.

Одни с иронией отмечают, что это весьма креативно, другие называют авторов такой идеи "людьми с больной фантазией".

Позже в школе, где напутствовали выпускников во взрослую жизнь таким необычным образом, РИА Новости сообщили, что идея заказать такой торт принадлежит родителям. Они же пока свой выбор такого выпускного подарка детям не комментируют.

Кроме того, ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее, оговорившись "от волнения", напутствовал выпускников словами "в последний путь". Правда, градоначальник быстро поправился.