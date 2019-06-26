"Барселона" начала распродажу: Силлессен – в "Валенсии", Гомиш – в "Эвертоне"

Испанская "Барселона" начинает активничать на трансферном рынке, но пока занимается продажей своих игроков. Накануне было объявлено о продаже двух футболистов: вратаря сборной Нидерландов Яспера Силлессена и полузащитника сборной Португалии Андре Гомиша.

Силлессен был продан в испанскую "Валенсию". Рыночная стоимость голландца оценивается в 30 миллионов евро, но как сообщает Евроспорт.Ru со ссылкой на испанские СМИ, сделка между клубами основывается на обмене игроками, а не купле/продаже. В обратном направлении, якобы, проследует голкипер "летучих мышей" Нето. Но официального подтверждения этому от клубов пока нет.

Следом 2Барселона" разобралась с трансфером Гомиша. Минувший сезон он провел на правах аренды в английском "Эвертоне", и теперь подписал с "ирисками" полноценный контракт сроком на пять лет. "Барса" выручила за него 25 миллионов евро.

"Заключение соглашения с клубом было для меня простым решением, и я счастлив, что принял его, — не скрывает своей радости Гомиш. – Знаю, что в "Эвертоне" приняли немалые усилия для моего подписания, и я благодарен за это клубу. Меня здесь поддерживали с первого дня".

Напомним, что накануне "Барселона" уже анонсировала большую распродажу с текущее трансферное окно.