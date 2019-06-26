Российский каноист Шамшурин завоевал серебро Европейских игр

В Минске продолжаются вторые Европейские игры. В пятый соревновательный день российский спортсмен Кирилл Шамшурин завоевал серебряную медаль среди каноистов-одиночек на дистанции 1000 метров.

Россиянин преодолел дистанцию за 3 минуты 58,028 секунды. Шашмурина опередил только польский каноист Томаш Качор, время которого составило 3 минуты 57,953 секунды. Тройку призеров замкнул Себастьян Брендель из Германии (3.59,278).

Таким образом, копилка сборной России пополнилась 54 медалью: из них 24 золотых, 14 серебряных и 16 бронзовых. Российская команда продолжает удерживать лидерство в общекомандном медальном зачете. Главным преследователем является Белоруссия с 42 медалями (14-9-19).