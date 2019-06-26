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Отравитель с Чистых прудов 16 минут назад
Дело московского отравителя переквалифицировали с кражи на разбой
Новые подробности в громком деле московского отравителя. Он в центре столицы угощал людей газировкой с психотропными веществами, а потом грабил. Следствие уже переквалифицировало действия молодого человека со статьи "Кража" на "Разбой".
Фактов в деле московского отравителя с каждым днем становится все больше. Подозреваемый под стражей, но его жертвы, вероятно, только сейчас отходят после действия подмешанных в газировку веществ и приходят с заявлениями в полицию.
"Проведены экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания подозреваемого. Установлено, что это лекарственные средства феназепам, клозапин и трамадол. Общий ущерб превысил 140 тысяч рублей", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
Этими препаратами, по словам экспертов, в исключительных случаях можно довести и до летального исхода. Особенно противопоказаны препараты людям в состоянии алкогольного опьянения.
"Феназепам — это транквилизатор. Его особенность в том, что он обладает достаточно выраженным нейрорелаксирующим действием. Соответственно, при его передозировке возможна сонливость, спутанность сознания, снижение артериального давления вплоть до коллапса и смерти", — говорит врач-нарколог Сергей Нурисламов.
Случайное знакомство для пострадавших обернулось разными последствиями, вероятно, из-за особенностей организма и индивидуальной переносимости. Кто-то терял сознание на несколько часов, кто-то впал в кому.
Сейчас в деле 26-летнего Мурата Сабанова стало на три эпизода больше. Накануне следователи установили очередных потерпевших, но уверенны, что их может быть больше десяти. И не все из пострадавших жертвы случайные. Некоторые осознанно шли на употребление неизвестного вещества, думая, что это наркотики.
- Он при мне все это делал, поэтому вопроса никакого не возникает. Он при мне засыпал порошок в стакан, и мы все распивали.
- Он мне предложил наркотические вещества, что конкретно сейчас уже не скажу. После этого он сам принял, и я принял. И после этого я уже не помню ничего абсолютно.
Телефоны, часы, кредитки — добычей московского отравителя становилось все, что было при себе у жертв. Работал, что называется без доли стеснения на глазах у очевидцев.
Сам Сабанов в ходе допроса вину отрицал.
- То есть вы им ничего в коктейль не добавляли?
- Я с ними ничего не пил.
Еще одна деталь: по показаниям, Сабанов вливался в компанию не один, а вместе с некой девушкой. Плотное телосложение, светлые волосы, сережка в носу. Сейчас следователи устанавливают, были ли еще сообщники и другие жертвы московского отравителя.
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