Совфед одобрил приостановку ДРСМД

Совет Федерации одобрил закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ включает три пункта. Первый, соответственно, заморозка ДРСМД. Второй оставляет право возобновить соглашение только за президентом. И третий гласит, что закон вступает в силу с момента публикации, сообщает агентство "Интерфакс".

Напомним, в марте 2019 года Владимир Путин издал указ о приостановке ДРСМД до тех пор, пока Штаты не вернутся к безоговорочному исполнению договора. То есть откажутся от ударных беспилотников. А также ликвидируют универсальные пусковые установки Mk.41 в Европе, из которых могут стартовать запрещенные сухопутные крылатые ракеты Tomahawk.

Штаты тоже обвиняют Россию в нарушении ДРСМД. По мнению американцев, ракета 9М729 имеет больший радиус действия, чем разрешает документ. 1 февраля 2019 года Дональд Трамп анонсировал начало процесса выхода США из соглашения.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Документ запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров и крылатых ракет наземного базирования.