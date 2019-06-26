Россияне стали меньше хулиганить.

Как сообщили News.ru в МВД России, число пресеченных правонарушений, предусмотренных статьей 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), сократилось на 10 процентов. В 2017 году их было более 962 тысяч, в 2018-м — свыше 870 тысяч, в период с января по март 2019 года — более 222 тысяч.

По мнению экспертов, снижению уровня хулиганства способствовали несколько факторов. Ведущий партнер Центра правовых услуг "Регус" Ильи Кожевникова считает, что свою роль сыграл чемпионат мира по футболу, который Россия принимала в прошлом году.

Вместе с тем глава коллегии адвокатов "Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго считает, что 10 процентов – это не существенно. По его мнению, просто стали составлять меньше протоколов об административном правонарушении. "Я не даю оценку, что в России стали меньше хулиганить", — заявил он.