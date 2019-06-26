26 июня 201911:31
"Краснодар" пополнился новичком из "Фейеноорда"
Футбольный клуб "Краснодар" пополнился полузащитником голландского "Фейеноорда" и сборной Нидерландов Тонни де Вильеной. Финансовые условия совершенной сделки не разглашаются. Игрок будет выступать за "быков" в сезоне 2019/20.
Де Вильена уже прибыл на сбор краснодарцев в Австрию, где уже получил комплект формы под номером 52, сообщает официальный сайт "Краснодара". К тренировочному процессу команды 24-летний голландец присоединится 26 июня.
Де Вильена является воспитанником "Фейеноорда" и выступал за него на протяжении всей своей карьеры. За основную команду роттердамского клуба он провел 258 матчей, в которых отметился 41 голом и 29 голевыми передачами.
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