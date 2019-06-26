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26 июня 201912:59

Как изменится жизнь россиян с 1 июля

Фото KeithJJ/pixabay.com.

1 июля россиян ожидает множество изменений: индексация тарифов ЖКХ, эскроу-счета для застройщиков, электронные визы и многое другое. Подробности — в материале News.ru.

Тарифы ЖКХ

С 1 июля тарифы ЖКХ вырастут на 2,4 процента. Это произойдет уже второй раз за год. С 1 января тарифы подняли на 1,7 процента. Это было сделано Минэкономразвития в связи с синхронизацией корректировки тарифов, вызванной повышением НДС до 20 процентов.

Без долгов перед пенсионерами

Власти планируют до 1 июля полностью рассчитаться с пенсионерами. С мая были пересмотрены и установлены новые размеры пенсий и ежемесячных денежных выплат. В связи с действием закона о порядке индексации появилась возможность избежать ситуации, при которой увеличение пенсии приводило к снижению размера социальной доплаты. В этой связи сумма доплаты не станет меняться из-за индексации пенсии, а перерасчет сделают с начала 2019 года.

Эскроу-счета

Застройщики перейдут на эскроу-счета, куда дольщики будут перечислять деньги при заключении договора. Девелоперы будут использовать для строительства кредиты от банков, а деньги дольщиков смогут получить лишь после введения дома в эксплуатацию. Некоторые эксперты считают, что это может привести к росту цен на квартиры.

Выплаты по уходу за детьми-инвалидами

Почти вдвое увеличиваются выплаты неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами 1-й группы. Сейчас им платят 5500 рублей. С 1 июля пособие составит 10 тысяч рублей.

Цены на бензин

1 июля заканчивается соглашение между правительством и нефтяными компаниями о "заморозке" цен на бензин. Договоренность об этом была достигнута в ноябре прошлого года. Корпорации обязались обеспечивать рост объемов продаж бензина на 2 процента. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, сейчас оснований для продления соглашения нет.

Госзакупки по-новому

Вступают в силу изменения в закон о госзакупках. Теперь внесение изменений по каждому объекту будет совершаться не позднее чем за 1 день до размещения извещения в ЕИС. Срок рассмотрения заявок в "длинных" аукционах сократится до трех рабочих дней с ныне действующих семи.

В Россию – по электронной визе

С 1 июля туристы смогут посещать Калининградскую область по электронной визе. Сейчас так можно посетить Дальневосточный федеральный округ. Планируется, что с 1 января 2021 года электронная виза на срок до 16 дней будет введена для всей страны.

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