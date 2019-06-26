Не сработали подушки: водитель Kia погиб в лобовом столкновении с "Газелью" в Уфе

Владелец Kia Magentis погиб по вине торопившегося водителя "Газели", который вылетел на встречную полосу на Бельском мосту в Уфе. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

Авария произошла около 20:40 25 июня перед съездом на Сочинскую улицу. На кадрах видно, как двигавшийся на высокой скорости микроавтобус выезжает на "встречку" в надежде обогнать легковушки, но в него тут же врезается Kia. От удара "Газель" отбросило на свою полосу, где она протаранила Daewoo Nexia.

В больницу попали водители первых двух автомобилей, но, несмотря на усилия врачей, спустя полчаса 39-летний владелец "корейца" скончался. По сообщениям очевидцев, в машине не сработали подушки безопасности.