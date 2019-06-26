Песков прокомментировал опрос "Левады" о пытках в полиции

Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков. Информация требует тщательного исследования: необходимо понять, как звучали вопросы и составлялась выборка. "Поверхностно отвечать не хотелось бы", — добавил пресс-секретарь президента.

Также Песков спросил у 30 журналистов, присутствовавших на конференц-колле, подвергался ли кто-то из них пыткам в полиции. Все ответили отрицательно, пишет агентство РИА Новости.

Ранее "Левада-Центр" опубликовал опрос, согласно которому каждый десятый россиянин сталкивался с полицейским насилием. Кроме того, социологи выяснили, что около 30% респондентов считают пытки вполне допустимыми, если они помогут раскрыть особо тяжкое преступление или спасти чью-то жизнь. 39% опрошенных уверены, что борьба с насилием в правоохранительных органах может привести к снижению раскрываемости преступлений.