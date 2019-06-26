Бронещит спас сотрудника ФСБ во время спецоперации в Саратове

Бронещит спас сотрудника ФСБ от тяжелых ранений во время штурма гаража в Саратове, где прятался предполагаемый боевик "Исламского государства" (деятельность группировки запрещена в РФ).

На кадрах видно, что подозреваемый в подготовке теракта в центре города прятался в подвале гаража. Бойцы срезали входную дверь, после чего предложили подозреваемому сдаться, но тот начал стрелять. Пуля угодила в нижнюю часть бронещита, которым прикрывались силовики. Ответным огнем мужчина был убит.

По оперативным данным, он устроил в гараже небольшую мастерскую по изготовлению бомб, планируя использовать их в людном месте в центре Саратова. Во время обыска были найдены взрывоопасные компоненты, готовое СВО, оружие и боеприпасы.

О национальности и возрасте ликвидированного, который принес присягу на верность ИГ, ничего не сообщается.