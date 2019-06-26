На Украине в депутаты вновь рвется Дарт Вейдер

В Одессе в списке баллотирующихся в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду Украины прорывается Дарт Викторович Вейдер.

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины, он – гражданин Украины, рожденный в 1987 году в Киеве.

В сведениях о нем указано, что Дарт Викторович судим не был, в течение последних пяти лет проживает на территории этой страны, имеет высшее образование и возглавляет ООО "Темная сторона силы".

Кроме того, он является членом политической партии "Блок Дарта Вейдера", от которой и выдвигается на выборы, передает ТАСС.

В 2015 году на выборах в Одесский городской совет баллотировались 44 Дарта Вейдера (причем, одна женщина) и Магистр Йода.

Вообще образ персонажа киноэпопеи "Звездные войны" Дарта Вейдера очень популярен в украинской политике еще с 2011 года.