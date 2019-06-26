Украинские диверсанты хотели убить "Ленина"

Министерство внутренних дел ДНР арестовало группу диверсантов, которая направлялась в Донецк для убийства местного военного руководства. Как уточнили силовики, отряд состоял из бывших сотрудников СБУ. Все они были хорошо вооружены и экипированы, пишет агентство РИА Новости.

Один из террористов состоял в организации "Правый сектор" (запрещена в России). Он должен был выследить ополченца с позывным "Ленин" и застрелить из снайперской винтовки американского производства.

Как заявляют в МВД непризнанной республики, украинские диверсанты пытаются проникнуть в ДНР часто. Например, 7 апреля группа провокаторов из ВСУ собиралась затеять бой с ополченцами и попутно обстрелять мирных граждан, чтобы потом обвинить в этом военных Донецкой народной республики. К счастью, силовики ДНР сорвали операцию украинских террористов.