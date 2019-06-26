Байкер угодил под трамвай на юго-западе Москвы

Московскому мотоциклисту посчастливилось отделаться синяками и ссадинами во время наезда трамвая, которому он преградил путь. Камера регистратора зафиксировала момент ДТП.

Авария произошла утром 24 июня на пересечении улицы Вавилова с проспектом 60-летия Октября. На кадрах видно, что байкер пропустил один трамвай, но не обратил внимания на следовавшего за ним "коллегу". В итоге при повороте налево, едва тронувшись с места, он угодил под колеса общественного транспорта.

Вагоновожатая успела затормозить, однако избежать столкновения ей не удалось. По счастью трамвай задел только мотоцикл, а его наездник избежал серьезных травм, поскольку упал не на рельсы.