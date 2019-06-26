Медведев продлил продовольственное эмбарго до 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении продовольственного эмбарго до конца 2020 года.

Эмбарго действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, напоминает "Россия 24". Позже список был расширен, туда попали товары из других стран Европы и Украины.

Ранее Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2020 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении России. В документе отмечается, что меры продлеваются для защиты национальных интересов страны.

Евросоюз, США, Канада и ряд других стран ввели антироссийские санкции в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.

Во время "Прямой линии" Путину задали вопрос о санкциях. Он заявил, что Россия не будет поступаться своими национальными интересами ради снятия санкций. Также он отметил, что и Россия, и Запад от взаимных санкций понесли обоюдные потери.