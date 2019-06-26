В Москве выставят на аукцион архив знаменитого оружейника Федора Токарева
На аукционе в Москве сегодня представят архив одного из главных оружейников России, автора первого армейского самозарядного пистолета ТТ Федора Токарева. Напомним, большую часть жизни знаменитый конструктор проработал на Тульском оружейном заводе. Он был похоронен на Всехсвятском кладбище в Туле.
На торги выставят редчайшие снимки Федора Токарева на заводе, в 12-м Донском казачьем полку, где он служил в качестве оружейного мастера, и в родной станице Мечетинской. Кроме того, участники увидят коллекцию поздравительных адресов и книг с автографами лучших оружейников СССР. Жемчужины архива — собрание неопубликованных воспоминаний конструктора в 8 томах, первая работа мастера, созданная им в 15-летнем возрасте, а также экземпляр биографии Токарева, содержащий его собственные исправления и саркастические комментарии, сообщает ГТРК "Тула".
Помимо библиотеки на аукционе выставят письма Федора Токарева из заключения в Казанской тюрьме, датируемые 1920-м годом, фотокарточку, сделанную в это же время в камере, а также воспоминания о встрече с революционным деятелем Львом Троцким и документ о командировании в Тулу.
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