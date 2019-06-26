Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали

Приехавший в Москву из Рязанской области многодетный отец облил себя бензином возле здания Минстроя РФ на Цветном бульваре и пригрозил самосожжением, если ему не позволят возвести дом на участке. После переговоров мужчина отложил зажигалку и сдался полиции.

"Я отец троих детей и не могу построить дом!" — кричал мужчина в футболке с надписью "Чистый город — здоровая нация", грозя свести счеты с жизнью, если ситуация не сдвинется с мертвой точки.

Сотрудник пресс-службы Минстроя сообщил РИА Новости, что протестующий приехал из деревни Костино Рязанской области и требует снять запрет на строительство его индивидуального дома, наличие которого "может быть связано с ранее установленными охранными зонами Есенинских мест".

К переговорам подключились психологи представитель министерства, после чего мужчина согласился пройти внутрь здания. Спустя несколько минут его вывели полицейские и усадили в служебную машину. Добился ли протестующий желаемых результатов, остается неизвестным.