Власти Киева обжалуют решение суда, запретившего назвать проспект в честь Бандеры

Городской совет Киева опротестует вердикт Окружного административного суда, который отменил постановление депутатов о переименовании двух проспектов в честь националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, РИА Новости.

"Мы готовим апелляцию", — сообщил на своей странице в Facebook мэр города Виталий Кличко. При этом он также указал, что на следующей сессии Киевсовета будет решение о переименовании проспектов будет принято еще раз.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

В 2016 и 2017 годах киевские власти переименовали Московский проспект и проспект генерала Ватутина в честь лидеров Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ).