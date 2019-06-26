"Это не клоны": ЦИК Украины зарегистрировала восемь Зеленских

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала восемь кандидатов в народные депутаты, фамилии у которых совпадают с фамилией президента Украины — Зеленский.

О столь удивительном явлении сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук во время пресс-конференции в Киеве. По ее словам, все кандидаты с фамилией Зеленский — настоящие. "Это не клоны — это реальные люди, это не лица, которые меняли свои фамилии", — прокомментировала Слипачук. При этом глава ЦИК отметила, что восемь Зеленских имеют разные имена, отчества, а также разные округа, сообщает "Интерфакс".